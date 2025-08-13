Sem tempo para errar e ameaçado no G-8, Ypiranga busca soluções para reagir na Série C

Canarinho está focado na preparação para enfrentar o Botafogo-PB. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Há seis jogos sem vencer, o Ypiranga vive uma crise na Série C do Brasileirão. Restando três jogos para o término da primeira fase, o Canarinho tenta buscar soluções e força para seguir entre os oito clubes que avançam aos quadrangulares do acesso.

Apesar do momento não ser favorável, o Ypiranga está há 11 rodadas na zona de classificação. Nesta semana, o time gaúcho contou com o tropeço do CSA e assegurou mais uma vez a vaga no G-8. No momento, o Canarinho ocupa a oitava colocação, com 21 pontos, mas é seguido na cola por times que estão até na zona do rebaixamento (confira a tabela abaixo).

Um tropeço para o Botafogo-PB, na segunda-feira (18), pode complicar muito a vida da equipe e mudar de vez o foco na competição. Por isso, o departamento de futebol do clube entende que não tem tempo para errar.

— É difícil falar sobre esses seis jogos que não vencemos. Fizemos bons enfrentamos, mas infelizmente não conseguimos converter situações em gols. Jogando contra equipes qualificadas, numa competição muito parelha, o resultado pune — disse o gerente de futebol Tales Manhabosco, que falou sobre o próximo desafio e a perspectiva de mudanças:

— Precisamos trabalhar para reverter esses números. Teremos uma semana mais longa para que o professor Raul consiga ajustar tudo que for necessário. Todos os atletas estão cientes da situação e que dependemos somente de nós pra classificar para a próxima fase. Estamos tratando esse jogo como o jogo do ano. É o jogo da decisão e que podemos dar um passo muito importante em busca da classificação.

Depois do duelo contra o Botafogo-PB, o Ypiranga enfrenta o Ituano, em São Paulo, e encerra a primeira fase diante do Figueirense, no Estádio Colosso da Lagoa.

