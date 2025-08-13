Esportes

Reta final
Notícia

Sem tempo para errar e ameaçado no G-8, Ypiranga busca soluções para reagir na Série C

Canarinho vem de uma sequência de seis jogos sem vencer e pode sair da zona de classificação nesta rodada

Caroline Dolina

