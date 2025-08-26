Risco de rebaixamento e chance de vaga: a curiosa situação do Ypiranga na última rodada da Série C

O Ypiranga vai para a última rodada da Série C do Brasileirão com risco de rebaixamento, mas uma combinação improvável de resultados pode encaminhar a classificação do clube aos quadrangulares do acesso. O principal objetivo do Canarinho é confirmar a permanência. Para isso, depende apenas de suas forças.
Décimo terceiro colocado com 22 pontos, o Ypiranga precisa de um empate diante do Figueirense, no sábado (30), para seguir disputando a Série C em 2026.
Por outro lado, a derrota pode custar caro ao time gaúcho, que terá de secar Itabaiana (17º, com 19 pontos), Anápolis (16º, com 20), Maringá (15º, com 22) e CSA (14º, com 22). A combinação de quatro resultados (vitórias dos dois primeiros e empates, ao menos, dos outros) rebaixaria o Ypiranga à Série D.
Classificação
Por mais que seja improvável, o Canarinho tem chances de assegurar uma vaga entre os oito primeiros times que avançam à próxima fase. Para isso, precisa vencer o Figueirense e torcer por quatro combinações de resultados de cinco possíveis. Veja abaixo:
- Derrota do Brusque (sétimo, com 25 pontos) para o CSA. Ainda, nesse duelo em SC, o Ypiranga depende do número de gols, visto que o time catarinense tem saldo 1 e o gaúcho -5
- Derrota ou empate do Ituano (oitavo, com 24 pontos) diante do Náutico, em Recife
- Derrota ou empate do Floresta (nono, com 24 pontos), em casa, diante do São Bernardo;
- Derrota ou empate do Botafogo-PB (décimo, com 23 pontos), que visita o Anápolis
- Derrota ou empate do Confiança (11º, com 23 pontos), que recebe o Retrô.
Todos os confrontos acontecerão no sábado, às 17h. O Ypiranga recebe o Figueirense no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os catarinenses estão livre da queda e sonham com a próxima fase.
Classificação da Série C
- Caxias — 37 pontos (classificado)
- Ponte Preta — 33 (classificado)
- Náutico — 33 (classificado)
- Londrina — 30 (classificado)
- São Bernardo — 30 (classificado)
- Guarani — 26
- Brusque — 25
- Ituano — 24
- Floresta — 24
- Botafogo-PB — 23
- Confiança — 23
- Figueirense — 23
- Ypiranga — 22
- CSA — 22
- Maringá — 22
- Anápolis — 20
- Itabaiana — 19
- ABC — 18
- Retrô — 14 (rebaixado)
- Tombense — 13 (rebaixado)
Jogos da 19ª rodada
- Ypiranga x Figueirense
- Ponte Preta x Londrina
- Anápolis x Botafogo-PB
- Tombense x Guarani
- Floresta x São Bernardo
- Maringá x Caxias
- Confiança x Retrô
- Náutico x Ituano
- ABC x Itabaiana
- Brusque x CSA