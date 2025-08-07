Por que o Guarani é o desafio mais importante do Ypiranga na Série C

Elenco realizou o penúltimo treino antes da viagem para Campinas nesta quinta-feira (7). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga terá, neste sábado (9), o desafio mais importante da Série C do Brasileirão até aqui. Isso porque o reencontro com Matheus Costa, atual técnico do Guarani, terá relevância em dose dupla.

Nos corredores do Estádio Colosso da Lagoa, o pedido de demissão de Matheus Costa não foi bem aceito por parte da direção e dos jogadores. Em entrevistas, o treinador enfatizava estar fechado com o projeto do Ypiranga, mas pegou o grupo de surpresa ao anunciar sua saída em meio a viagem de retorno para Erechim, há duas semanas, após o empate contra o Retrô.

O elenco, no entanto, quer dar uma resposta positiva dentro de campo e surpreender o Guarani de Matheus Costa, no confronto que ocorre neste sábado, às 19h30min, no Estádio Brinco de Ouro.

Zona de classificação

Além do fator extracampo, o confronto diante do Bugre é importantíssimo para as pretensões do clube na competição. Vindo de uma sequência de cinco jogos sem vencer, o Ypiranga perdeu quatro posições na tabela de classificação e corre o risco de ficar fora do G-8 nesta rodada, caso seja superado pelo Guarani.

No momento, o time gaúcho está na sétima colocação, com 21 pontos, mesma pontuação de CSA e Floresta, primeiro time fora da zona de classificação. O Ituano, décimo colocado, segue na cola, com 20 pontos.

Por outro lado, caso vença, o Canarinho pode ganhar uma posição dentro do G-8. Para que isso aconteça, precisa torcer por um tropeço do Brusque (sexto, com 22 pontos), que enfrenta o Anápolis no domingo (10), às 16h30min.

Mágoa

Em recentes entrevistas coletivas, o presidente Adilson Stankiewicz e o gerente de futebol, Tales Manhabosco, evitaram falar sobre a saída de Matheus Costa. Ambos destacaram a mágoa no profissional, mas que falarão abertamente sobre a situação somente após o jogo de sábado.