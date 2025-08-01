Pênalti polêmico deixa Passo Fundo em desvantagem na Divisão de Acesso; veja o vídeo

Um pênalti polêmico marcado para o Veranópolis deixou o Passo Fundo em desvantagem no jogo de ida das quartas de final da Divisão de Acesso. A partida desta quinta-feira (31) terminou 2 a 1 para a equipe serrana.

O segundo gol do Veranópolis, que decretou o resultado final, foi marcado em uma cobrança de pênalti, assinalada pelo árbitro Edimilson Fernando dos Santos da Luz, aos 48 minutos do segundo tempo.

Na análise da comissão técnica do Passo Fundo, Maicky não acertou o jogador Wesley, do Pentacolor.

Em entrevista a GZH Passo Fundo, o técnico Gabriel Dutra lamentou:

— Do meu ângulo, na mesma hora achei que houve a simulação do jogador, mas o árbitro deu o pênalti com tanta convicção que eu até pensei que não tivesse visto direito. Depois olhei o vídeo, que mostrou que de fato não foi. O sentimento é muito ruim, de indignação.

Agora o Tricolor precisa vencer o confronto de volta por dois gols de diferença para seguir sonhando com o acesso à Série A do Gauchão. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O VEC joga pelo empate.