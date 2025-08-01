Passo Fundo x Veranópolis: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O confronto entre as equipes será no Vermelhão da Serra. João Maurício / Agência RBS

O confronto entre Passo Fundo e Veranópolis, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Divisão de Acesso, será nesta terça-feira (5), às 19d30min. A partida ocorre no Estádio Vermelhão da Serra.

No jogo de ida, o VEC venceu o Passo Fundo por 2 a 1 e está em vantagem na decisão. A equipe serrana joga por um empate para avançar às semifinais da competição.

O Tricolor, por outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para seguir sonhando com o acesso à Série A do Gaúchão. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir?