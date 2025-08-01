Passo Fundo x Veranópolis: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O confronto entre Passo Fundo e Veranópolis, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Divisão de Acesso, será nesta terça-feira (5), às 19d30min. A partida ocorre no Estádio Vermelhão da Serra.
No jogo de ida, o VEC venceu o Passo Fundo por 2 a 1 e está em vantagem na decisão. A equipe serrana joga por um empate para avançar às semifinais da competição.
O Tricolor, por outro lado, precisa vencer por dois gols de diferença para seguir sonhando com o acesso à Série A do Gaúchão. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.
Onde assistir?
O jogo terá transmissão ao vivo da Passo Fundo TV. É necessário criar um cadastro no site e efetuar o pagamento de R$ 19,90 para ter acesso às imagens.