Passo Fundo reavalia possibilidade de disputar a Copa FGF após eliminação na Divisão de Acesso

Passo Fundo teve quinta melhor campanha da Divisão de Acesso. Marlon Oliveira / Passo Fundo, Divulgação

Após a eliminação na Divisão de Acesso, o Passo Fundo vai reavaliar a possibilidade de disputar a Copa FGF — Ruy Carlos Ostermann. O Tricolor havia manifestado interesse em participar, nas recuou e não participou do conselho técnico realizado na última sexta-feira (1º).

Agora, com calendário livre no restante da temporada, a direção analisa a viabilidade de confirmar a participação. Uma reunião nos próximos dias definirá o futuro do clube, visto que a Copinha está prevista para iniciar no dia 17 de setembro.

— A Federação Gaúcha não merece que o Passo Fundo dispute a Copinha. Não vale a pena investir em uma entidade que não valoriza os clubes, mas vamos pensar com a cabeça fria e decidir o que faremos nos próximos dias — disse o presidente Selvino Ferrão após a eliminação na Divisão de Acesso, nesta terça-feira (5).

Reformulação

Caso decida disputar a Copa FGF, o Passo Fundo terá que fazer uma reformulação no elenco, a começar pelo técnico Gabriel Dutra. O treinador se despediu do clube nesta quarta (6) e aproveitará os próximos meses para concluir o curso da licença técnica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

— Caso o Passo Fundo decida jogar, acho interessante manter uma base do que foi feito agora. Não precisa contratar jogadores badalados, basta montar um grupo forte. Eu desejo muita sorte para o clube, independentemente da decisão. O Passo Fundo ganhou um torcedor e estarei à disposição para a próxima temporada — comentou Dutra após a partida contra o Veranópolis.

Fórmula da Copa FGF

Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais. Já os clubes que ficarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão dois jogos de quartas de final para definir as últimas duas vagas.

O vencedor desta edição terá vaga garantida na Série D do Brasileirão de 2026. Além disso, disputará a Recopa Gaúcha contra o Inter, atual campeão gaúcho.