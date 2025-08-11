Passo Fundo não disputará a Copa FGF e voltará aos gramados somente em 2026

O Passo Fundo não vai disputar a Copa FGF — Ruy Carlos Ostermann e terá um longo período de férias pela frente. O Tricolor voltará aos gramados somente em 2026 , quando iniciará a preparação para tentar retornar à elite do futebol gaúcho.

Após a eliminação para o Veranópolis na Divisão de Acesso, na última terça-feira (5), a direção do clube falou que iria reavaliar a possibilidade de disputar a Copinha. No entanto, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) não abrirá exceções para novas inscrições, visto que o Passo Fundo não confirmou a participação na data limite. Com isso, o Tricolor terá alguns meses para se reorganizar e iniciar o planejamento para a próxima temporada.