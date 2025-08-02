Passo Fundo mantém esperança em virada contra o Veranópolis: "Vamos buscar a classificação nos 90 minutos"

Vinícius Spaniol é artilheiro da Divisão de Acesso, com nove gols. Kévin Sganzerla / FML 360

O primeiro jogo das quartas de final da Divisão de Acesso não teve o desfecho desejado pelo Passo Fundo. O Tricolor foi superado pelo Veranópolis e, agora, terá que reverter a vantagem do adversário para seguir sonhando com o acesso à Série A do Gauchão.

Dois fatores fazem com que a equipe não desanime e mantenha a esperança na classificação às semifinais. No Vermelhão da Serra, palco da partida deste domingo (3), o Tricolor não perdeu nesta temporada: são quatro vitórias e três empates. Ainda, tem o artilheiro da competição que pode decidir a qualquer momento.

Matador e decisivo

Vinícius Spaniol é o homem gol do Passo Fundo na Divisão de Acesso. O centroavante está na artilharia da competição, com nove gols marcados, sendo três deles contra o Veranópolis. Dois foram anotados no jogo da primeira fase e outro pelo confronto de ida das quartas de final, realizado nesta quinta-feira (31).

O jogador pretende manter os bons números neste fim de semana para ajudar o Tricolor a conquistar a classificação. Para que isso aconteça, o Passo Fundo precisa vencer o confronto por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

— Vamos fazer de tudo para decidir a classificação no tempo normal. Precisamos manter o desempenho que tivemos no segundo tempo, mas sem dar chances ao Veranópolis. Vamos buscar minimizar os erros, propor jogo desde o início, trabalhar bem a bola e dificultar a saída deles. Teremos 90 minutos para apresentarmos toda capacidade que demonstramos ter ao longo da competição — frisou Vinícius Spaniol, que avaliou a possibilidade da equipe apresentar outra proposta de jogo caso chova e o gramado não dê condições para muitos toques:

— Precisamos nos adaptar às condições que a partida apresentar. Se chover, como a previsão indica, teremos que nos adaptar. Vamos avaliar mais lançamentos longos, mas lembro que, contra o União-FW, mesmo com um jogador a menos e o gramado bastante molhado, conseguimos impor nosso jogo, manter a posse de bola e saímos vitoriosos. Estamos trabalhando para chegar fortes em qualquer circunstância

VEC fechado

O Pentacolor joga por um empate para avançar às semifinais. Esse fator deve fazer com que a equipe apresente uma postura mais recuada e, por isso, exegirá atenção do Passo Fundo.

— Acredito que eles se fecharão, esperando nossas ações, nos darão a posse de bola e tentarão explorar o contra-ataque, pois possuem jogadores velozes, especialmente o ponta esquerda. Acredito que eles nos darão a bola e jogarão por um gol para dificultar nossa situação. Mas, se tivermos a posse de bola e soubermos explorar e aproveitar, temos tudo para vencer — disse o centroavante.

Apoio da torcida

Para seguir com os bons resultados dentro do Vermelhão da Serra, o centroavante convocou a torcida para o jogo mais importante da temporada.

— Eu acredito muito no trabalho que estamos desenvolvendo desde o início da temporada. Nada melhor que ter uma motivação à mais para brigarmos pela classificação. Convoco toda a torcida para esse jogo! Precisamos de cada um deles neste domingo. É um jogo decisivo para a temporada do Passo Fundo. Nós, jogadores, estamos trabalhando com muita dedicação e vontade para seguirmos na busca pelos nossos objetivos — concluiu Spaniol.