Divisão de Acesso
Notícia

Passo Fundo mantém esperança em virada contra o Veranópolis: "Vamos buscar a classificação nos 90 minutos"

Tricolor precisa reverter a vantagem do VEC para avançar às semifinais da competição

Caroline Dolina

