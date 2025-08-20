Os motivos para a má fase do Ypiranga na Série C

Elenco treino em Erechim nesta quarta-feira (20) e viaja na madrugada de quinta (21) para o interior Paulista. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Há sete jogos sem vencer, a direção do Ypiranga tenta encontrar motivos para explicar a má fase e soluções para a equipe reagir na Série C do Brasileirão. A última vitória do Canarinho foi em 29 de junho, quando superou o ABC por 3 a 0.

Depois disso, o time gaúcho acumulou quatro derrotas e três empates, sendo o último na segunda-feira (18), quando ficou no 2 a 2 com o Botafogo-PB, em Erechim. A sequência negativa, segundo o presidente do clube, Adilson Stankiewicz, é atrelada a fatores climáticos e a falta de sorte.

— Estamos com uma baita falta de sorte, principalmente em relação ao clima. Nossa equipe treinou a semana inteira com tempo bom e como nossa equipe é muito técnica e leve, o gramado seco favoreceria o nosso jogo. Chegou na hora do jogo contra o Botafogo-PB e o mundo veio abaixo. A mesma coisa aconteceu contra o Caxias — apontou, e continuou:

— Nessa horas não tem receita, então precisamos dar força para os jogadores e à comissão técnica, mas precisamos ter mais sorte, porque pequenos detalhes estão definindo os jogos. A competição está muito parelha e é a Série C mais nivelada dos últimos anos.

Como reverter?

Segundo o dirigente, a situação do Ypiranga nesta reta final é difícil, mas pode ser revertida. Para isso, o clube organizou uma logística especial para a partida de sábado (23), quando enfrenta o Ituano, pela penúltima rodada da primeira fase.

Além de uma conversa com um psicólogo, a delegação iniciará o deslocamento para Itu na madrugada desta quinta-feira (21), não mais na sexta-feira (22), como inicialmente estava programada.

— Não vai ser fácil, pelo contrário, vai ser muito difícil e sofrido. É uma hora de muita ansiedade, mas a gente procura dar força, tranquilidade e condições de trabalho para que as coisas aconteçam da melhor maneira — disse Stankiewicz.

O presidente destacou o esforço realizado pelo clube e a importância da próxima partida:

— Vamos pagar uma diária a mais em São Paulo para que os atletas tenham um dia a mais de descanso. Estamos tratando esse jogo com uma decisão. Os dois últimos, na verdade, mas primeiramente esse.

No momento, o Ypiranga está na 10ª colocação da competição, com 22 pontos, um atrás do Guarani, que fecha a zona de classificação.

Foco no G-8

O Canarinho pode retornar ao G-8 nesta rodada e ir para o último confronto da primeira fase dependendo apenas de si. Para que isso aconteça, o time gaúcho precisa vencer o Ituano neste sábado (23) e torcer por um empate entre Guarani e Confiança, sétimo e oitavo colocados com 23 pontos, respectivamente.

Nesse cenário, as equipes ficariam com 24 pontos, enquanto o Ypiranga chegaria aos 25, ultrapassando ambos na tabela de classificação. Por outro lado, caso haja um vencedor nesta partida, a equipe de Erechim precisa torcer, ainda, por um tropeço do Brusque, nono colocado com 22 pontos, para o Caxias, que é o líder isolado.