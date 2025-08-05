O que o Passo Fundo precisa fazer para avançar às semifinais da Divisão de Acesso nesta terça-feira

Na partida de ida das quartas de final, Tricolor foi derrotado por 2 a 1. Kévin Sganzerla / FML 360

Noite de decisão para o Passo Fundo. O Tricolor entra em campo nesta terça-feira (5) em busca da classificação às semifinais da Divisão de Acesso. A partida de volta das quartas de final contra o Veranópolis será às 19h30min, no Estádio Vermelhão da Serra.

Para seguir sonhando com o acesso à Série A do Gauchão, o Passo Fundo precisa surpreender o time Pentacolor. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O VEC joga por um empate.

O vencedor deste confronto vai encarar Inter-SM ou Bagé nas semifinais. Depois de empatarem em 0 a 0 no jogo de ida, as equipes voltam a se enfrentar às 20h30min, no Estádio Presidente Vargas.

Onde assistir?