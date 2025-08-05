Esportes

Noite de decisão
Notícia

O que o Passo Fundo precisa fazer para avançar às semifinais da Divisão de Acesso nesta terça-feira

Tricolor enfrenta o Veranópolis às 19h30min, no Estádio Vermelhão da Serra

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS