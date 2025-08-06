Nos pênaltis, Passo Fundo perde para o Veranópolis e se despede da Divisão de Acesso

Em um jogo emocionante e muito disputado nesta terça-feira (5), o Passo Fundo deu adeus à Divisão de Acesso. No tempo normal, o Tricolor devolveu o placar da ida, fez 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Pentacolor teve 100% de aproveitamento e avançou às semifinais.
A equipe serrana vai decidir o acesso à elite do futebol gaúcho contra o Inter-SM, que eliminou o Bagé na outra disputa das quartas de final. A primeira partida será no Estádio Antônio David Farina, enquanto a grande decisão será em Santa Maria.
Passo Fundo arriscando
O Passo Fundo tentou impressionar o Veranópolis na primeira chegada ao ataque, mas foi a equipe visitante que fez isso em um contragolpe. Aos 2 minutos, após erro de marcação, Wesley avançou pela esquerda e cruzou para Romário finalizar e obrigar o goleiro Max a espalmar para evitar o gol. No rebote o camisa 1 não conseguiu defender a finalização de Ruan, que apenas empurrou a bola para o fundo da rede: 1 a 0.
O Tricolor, que precisava buscar o resultado antes mesmo da partida iniciar, teve que explorar o Veranópolis no campo ofensivo. Aos 10, Fabinho recebeu já entrada da área e arriscou uma finalização que saiu para a linha de fundo triscando a trave. Quatro minutos depois, foi a vez de Xandy cruzar para Medina cabecear e obrigar o goleiro Lucas Alves defender e evitar o gol de empate.
Aos 20, o goleiro do VEC operou outro milagre após Vinicius Spaniol receber um cruzamento e cabecear com perigo. Na sequência da jogada, Medina foi derrubado na pequena área e o árbitro da partida assinalou penalidade máxima para o Passo Fundo. O centroavante cobrou e a bola explodiu no travessão, mas voltou para o próprio camisa 9 finalizar de perna esquerda e deixar tudo igual no Estádio Vermelhão da Serra: 1 a 1.
O jogo seguiu intenso e nervoso, mas com o Passo Fundo tomando iniciativa e atacando incessantemente. Aos 40, depois de tanto arriscar, Medina recebeu um cruzamento da esquerda, na medida, para cabecear e virar o marcador para o Tricolor: 2 a 1.
Jogo tenso
Depois do intervalo, o Passo Fundo tentou buscar a classificação no tempo normal e empilhou chances para marcar o terceiro gol. Logo aos três minutos, Ranisson recebeu no meio, finalizou e obrigou Lucas Alves se esticar todo para defender.
Aos oito, mais um lance polêmico, assim como na partida de ida. Medina ficou cara a cara com o goleiro e, na hora da conclusão, foi derrubado pelo zagueiro do VEC na pequena área. A comissão técnica do Tricolor reclamou muito da jogada, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
Um minuto depois, Xandy fez uma bela jogada individual pela esquerda e tocou para Vinícius Spaniol. O camisa 9 avançou para a área e finalizou com perigo, obrigando o goleiro Lucas Alves fazer outro milagre para evitar o terceiro gol dos donos da casa.
O Passo Fundo diminuiu a intensidade e, com isso, viu o Veranópolis se arriscar mais do meio para frente. No entanto, em nenhuma das chegadas o Pentacolor levou perigo ao goleiro Max, encaminhando a decisão para os pênaltis.
Pênaltis
Nas cobranças, o Veranópolis teve 100% de aproveitamento e conquistou a classificação para as semifinais. Ruan, Wesley, Romário, Iago e Emerson foram os responsáveis pela vaga Pentacolor. Eduardo, do Passo Fundo, errou a segunda cobrança: 5 a 3.