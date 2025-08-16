No jogo do tudo ou nada, Ypiranga terá mudanças para enfrentar o Botafogo-PB

Raul Cabral teve a semana cheia para comandar o elenco. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Tudo ou nada. O técnico Raul Cabral teve, desde que chegou ao Ypiranga, a primeira semana completa para trabalhar e testar suas ideias de jogo. E o Canarinho terá uma cara diferente para enfrentar o Botafogo-PB na segunda-feira (18).

Ao longo da semana de treinamentos, o comandante realizou mudanças na formatação da equipe e, ao que indica, o Ypiranga vai à campo no esquema 3-5-2. O objetivo de Cabral é que o Canarinho faça um jogo mais agressivo e com mais posse de bola, visto que precisa voltar a vencer na Série C do Brasileirão.

— A chuva de semana passada atrapalhou bastante e fizemos apenas um treinamento realmente preparatório para o jogo contra o Guarani e contra o Caxias foi bem corrido também. Agora já tenho um conhecimento melhor do elenco em relação ao dia a dia e aquilo que temos de pontos positivos e negativos. Estamos focando no aspecto físico, mas principalmente técnico e tático para que possamos evoluir e buscar o resultado positivo — frisou Raul Cabral.

O time gaúcho está há seis jogos sem vencer. A última vitória foi em 29 de junho, quando fez 3 a 0 no ABC. Desde então, o Ypiranga teve quatro derrotas e dois empates, e caiu para oitava colocação da competição. Nesta rodada, o clube pode sair da zona de classificação depois de 11 rodadas caso perca para a equipe paraibana.

Surpreender

Para surpreender o Botafogo-PB, o técnico Raul Cabral frisou que será necessário ter muita paciência e organização. O adversário está na briga direta para ingressar no G-8 e, por isso, também fará uma partida de tudo ou nada.

— É um jogo decisivo e extremamente importante. O quadrangular já começou para nós, então precisamos buscar a pontuação necessária para atingirmos o primeiro objetivo, que é a classificação. Será muito importante termos equilíbrio entre defesa e ataque, criar o maior número de oportunidades. Precisamos mostrar solidez e ser agressivo para convertermos as chances em gols — disse Cabral.