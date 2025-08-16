Esportes

Série C
Notícia

No jogo do tudo ou nada, Ypiranga terá mudanças para enfrentar o Botafogo-PB

Canarinho precisa vencer a partida de segunda-feira (18) para seguir na zona de classificação aos quadrangulares

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS