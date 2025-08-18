No dia do aniversário, Ypiranga pretende voltar a festejar na Série C

Canarinho está há 11 rodadas dentro da zona de classificação. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga completa, nesta segunda-feira (18), 101 anos de história. E o objetivo é voltar a festejar na Série C do Brasileirão nesta noite. A partir das 19h30min, o Canarinho enfrenta o Botafogo-PB, no Colosso da Lagoa.

O time gaúcho precisa colocar fim na sequência de seis jogos sem vencer para permanecer na zona de classificação aos quadrangulares do acesso. Um novo tropeço pode dificultar a vida da equipe, visto que depois restarão apenas duas rodadas para reverter a situação.

Em clima de comemoração pelo aniversário e precisando de apoio para reagir dentro de campo, a direção do Ypiranga realizou uma promoção de ingressos para o confronto. Além da entrada com valor promocional de R$ 20, cada torcedor terá direito de levar um acompanhante para o estádio. A promoção também é válida para os sócios das arquibancadas.

— O apoio de todos os torcedores pode fazer com que a nossa equipe reaja e conquiste a classificação. Conseguindo avançar, ficamos muito próximos de alcançarmos o tão sonhado acesso, que será ótimo para a comunidade de Erechim e toda a região. O Ypiranga vem há alguns anos brigando e batendo na trave, vamos fazer de tudo para que agora seja diferente — enfatizou o técnico Raul Cabral.