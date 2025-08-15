Esportes

Má fase
Notícia

"Não podemos fazer terra arrasada", diz Jean Pyerre sobre situação do Ypiranga na Série C

Restando três jogos para o término da primeira fase, Canarinho segue na luta para confirmar uma vaga no G-8

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS