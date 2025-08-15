"Não podemos fazer terra arrasada", diz Jean Pyerre sobre situação do Ypiranga na Série C

Elenco segue na preparação para o confronto contra o Botafogo-PB. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Não há tempo para lamentar. Sem vencer há seis jogos, o Ypiranga quer dar adeus à má fase para confirmar uma vaga aos quadrangulares da Série C do Brasileirão. Para isso, terá que engrenar nas últimas três rodadas da primeira fase.

Antes de sofrer quatro derrotas e dois empates nas últimas seis partidas, o Canarinho ocupava a terceira colocação da competição e tinha 82,6% de chances de avançar à próxima fase da competição. Agora, está em oitavo, tem 31,1% de probabilidade de classificar e luta contra as estatísticas para seguir sonhando com o acesso à Série B.

Em entrevista coletiva, o meia Jean Pyerre comentou sobre a situação do time e que acredita na classificação, uma vez que o Ypiranga depende apenas de si.

— A situação está cada vez se afunilando mais, mas os únicos responsáveis somos nós, atletas, comissão e todo mundo do dia a dia. Já tivemos diversas oportunidades de reverter, mas não podemos fazer terra arrasada. Não éramos os melhores quando tivemos uma sequência positiva, e agora não somos os piores — disse o meia, que avaliou a possibilidade de reverter a situação:

— Estamos trabalhando no dia a dia e buscando evoluir naquilo que a gente vem falhando nos jogos, estamos conversado diariamente. Acreditamos que a gente tem potencial e pode sim classificar, porque o mais importante é que dependemos apenas de nós. Precisamos quebrar essa sequência negativa e retomar o caminho da vitória para que possamos classificar e depois buscar o nosso principal objetivo.

A sequência de jogos decisivos do Canarinho se inicia na segunda-feira (18), quando enfrenta o Botafogo-PB, às 19h30min, no Estádio Colosso da Lagoa. Depois, encara o Ituano, em São Paulo, e decide a vaga diante do Figueirense, no dia 30, em Erechim.