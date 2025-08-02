Esportes

Série C
Notícia

Na estreia do técnico Raul Cabral, Ypiranga terá a missão de frear o líder Caxias para seguir sonhando com a classificação

Clássico regional acontece neste domingo, no Estádio Colosso da Lagoa

Caroline Dolina

