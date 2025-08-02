Na estreia do técnico Raul Cabral, Ypiranga terá a missão de frear o líder Caxias para seguir sonhando com a classificação

Canarinho finalizou a preparação para o confronto neste sábado (2). Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Depois de uma semana conturbada com a saída do técnico Matheus Costa, o Ypiranga quer voltar a respirar com tranquilidade na Série C do Brasileirão. A missão, no entanto, não será nada fácil. Neste domingo (3), o Canarinho enfrenta o líder Caxias, no Estádio Colosso da Lagoa.

Além de ser um confronto de relevância estadual, o Ypiranga precisa quebrar a sequência de quatro jogos sem vencer para seguir sonhando com a classificação aos quadrangulares. No momento, a equipe auriverde ocupa a sétima colocação, com 21 pontos, três à frente do CSA, primeiro time fora do G-8.

Estreia na casamata

Esse será o primeiro desafio do técnico Raul Cabral, que assumiu o comando da equipe na quarta-feira (30). Em quatro dias de trabalho, o maior foco do profissional foi ajustar o sistema ofensivo que, segundo ele, pode ser mais decisivo nesta reta final de competição.

E uma das novidades na escalação deve ser justamente no ataque. Com a suspensão do centroavante Cristiano, o treinador deve iniciar a partida com Ricardo Bueno, nova promessa de gol da equipe verde e amarela.

— Eu gosto de ser o último homem, apesar de ser um cara que se movimenta bastante. Vai ter momento do jogo que vou estar infiltrado entre os dois zagueiros, mas vai ter momentos, dentro da leitura tática, que eu vou poder rodar mais. Precisamos saber utilizar bem os espaços dentro de campo, porque cada vez mais, temos menos espaço para realizar as jogadas — ressaltou o jogador sobre seu posicionamento em campo.

Contratado na última semana, o jogador fez sua estreia diante do Retrô, mesmo sem ter treinado com o elenco antes da viagem para o Pernambuco. A última atuação do centroavante tinha sido em março, pelo América-RN.

— Joguei 11 minutos, mesmo com a viagem desgastante, sem treinar e se, imaginar que meu corpo aguentaria, já que a carga é muito diferente. A partir de agora, no que eu puder, estarei ajudando. Se o professor achar que eu estou rendendo em campo, ele poderá contar comigo — disse Bueno.

A partida entre Ypiranga e Caxias será às 19h, em Erechim.