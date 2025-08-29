Lateral-esquerdo retorna ao Gaúcho para a disputa da Copa FGF

O lateral-esquerdo Dimitry Rodrigues, de 25 anos, está de volta ao Gaúcho para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. A contratação foi confirmada nesta sexta-feira (29) pela direção Alviverde.
O jogador, que integrou o elenco do ano passando, quando o Gaúcho foi eliminado nas semifinais da Copa FGF, estava no Juventus, de Jaraguá e inda, acumula passagens por clubes como Portosantense, de Portugal, Lajeadense e Primavera.
Antes de confirmar o retorno de Dimitry, o Periquito anunciou as contratações do goleiro Lucas Alves, do zagueiro Luiz Fernando, do volante Renan Metz e do lateral-direito Jean Gaúcho.
Estreia
A apresentação do elenco e o início das atividades está marcada para segunda-feira (1º), na Arena Be8. Já a estreia do Gaúcho na Copa FGF será dia 17 de setembro, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.