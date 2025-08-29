Lateral-direito é o quarto reforço do Gaúcho para a Copa FGF

O Gaúcho anunciou nesta quinta-feira (28) a quarta contratação para a Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Trata-se do lateral-direito Jean Gaúcho, de 25 anos.
O jogador estava no Santa Cruz, onde disputou a Divisão de Acesso nesta temporada. Relevado nas categorias de base da Chapecoense, Jean acumula passagens por clubes como Metropolitano, Avenida e Desportiva Ferroviária.
Antes do lateral, o Alviverde anunciou as contratações do goleiro Lucas Alves, do zagueiro Luiz Fernando e do volante Renan Metz.
Estreia
A apresentação do elenco e o início das atividades está marcada para segunda-feira (1º), na Arena Be8. Já a estreia do Gaúcho na Copa FGF será dia 17 de setembro, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.