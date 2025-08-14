Jean Pyerre diz o que falta para renovar com o Ypiranga para 2026

Jean Pyerre disputou 30 jogos pelo Ypiranga. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O meia Jean Pyerre falou em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (13), o que falta para renovar com o Ypiranga para a próxima temporada. O contrato do jogador com o Canarinho se estende até o dia 30 de outubro.

Segundo o camisa 10, esse não é o momento ideal para conversar sobre uma possível renovação para 2026. Antes de definir o seu futuro, Jean Pyerre falou que é importante focar na reta final da Série C do Brasileirão, uma vez que o cenário pode mudar em caso de acesso.

— Tanto o objetivo do clube, como o meu neste momento, é tentarmos buscar a classificação na Série C. Acredito que tudo é pensado conforme você tem, não tem como você pensar em 2026 sem saber o que vai acontecer ainda em 2025. Acredito que tudo isso é passo a passo. A gente está vivendo o agora e eu tenho uma gratidão muito grande, todos sabem. Eles (os responsáveis pelo clube) me ajudam muito e sabem do carinho que tenho. Se for pra eu ficar sei que tenho total liberdade de conversar com o presidente, pois sei que sou muito bem recebido aqui e que não tenho problema nenhum. Se for o caso de eu alçar voos maiores, que possa fazer isso ajudando o Ypiranga de alguma forma — destacou o jogador, que deixou seu futuro em aberto.

Restando três jogos para o término da primeira fase, o time gaúcho ocupa a oitava colocação da competição, com 21 pontos. A sequência decisiva em busca da classificação aos quadrangulares inicia na segunda-feira (18), quando enfrenta o Botafogo-PB, às 19h30min, no Estádio Colosso da Lagoa. Depois, encara o Ituano, em São Paulo, e decide a vaga diante do Figueirense, no dia 30, em Erechim.

Números de Jean Pyerre

Em um ano vestindo a camisa verde e amarela, Jean Pyerre disputou 30 jogos e marcou um gol. O feito foi no último sábado (9), na derrota para o Guarani, pela Série C do Brasileirão.