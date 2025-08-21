Ituano x Ypiranga: onde assistir, horário e escalações pela Série C

O confronto entre Ituano e Ypiranga, pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão, ocorre neste sábado (23), às 17h. A partida será no Estádio Doutor Novelli Júnior, em Itu.
Prováveis escalações para Ituano x Ypiranga
Ituano
Vagner; Dija, Grigor, Matheus Mancini e Bruno Silva; Dal Pian, Neto Berola, Ramon e Gabriel Razera; Felipe Muranga e Léo Passos. Técnico: Mazola Júnior.
Ypiranga
Zé Carlos; William Gomes, Igor Morais e Charles; Rian, Igor Silva, Zé Mateus, Felipe Marques e Roger; Cristiano e Ricardo Bueno. Técnico: Raul Cabral.
Arbitragem de Ituano x Ypiranga
Escala não divulgada pela CBF.
Onde assistir a Ituano x Ypiranga
Canal de streaming SportyNet+ (antigo Nosso Futebol) anuncia transmissão ao vivo e com imagens.