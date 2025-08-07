Guarani x Ypiranga: onde assistir, horário e escalações pela Série C

O confronto entre Guarani e Ypiranga, pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão, ocorre neste sábado (9), às 19h30min. A partida será no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.
Prováveis escalações para Guarani x Ypiranga
Guarani
Andrey; Cicinho, Alan Santos, Kelvi, Diogo Silva; Isaque (Mateus Sarará), Diego Torres, Kauã, Emerson; Bruno Santos, Mirandinha. Técnico: Matheus Costa.
Ypiranga
Zé Carlos; Rian, Igor Silva, Willian Gomes e Caíque; Charles, Gabriel Terra e Jean Pyerre; Felipe Marques e Roger; Ricardo Bueno (Cristiano). Técnico: Raul Cabral.
Arbitragem de Guarani x Ypiranga
Kleber Ariel Goncalves Silva será auxiliado por Weber Felipe Silva e Heitor Alex Eurich (trio paranaense).
Onde assistir a Guarani x Ypiranga
Canal de streaming SportyNet+ (antigo Nosso Futebol) anuncia transmissão ao vivo e com imagens.