Goleiro retorna para o Gaúcho após três temporadas e é o primeiro reforço para a Copa FGF

Lucas venceu o Veranópolis na Divisão de Acesso. Digue Cardoso / Foto Esporte Clube, Divulgação

O Gaúcho anunciou nesta segunda-feira (25) o primeiro reforço para a Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, que terá início no dia 17 de setembro. Trata-se do goleiro Lucas Alves, de 28 anos, já conhecido pela torcida Alviverde.

O arqueiro estava disputando a Divisão de Acesso pelo Veranópolis, mas teve uma passagem pelo Periquito em 2022. Além desses clubes, atuou por Hercílio Luz, União Rondonópolis e Primavera, onde sagrou-se campeão mato-grossense nesta temporada.