Gaúcho vai enfrentar o Brasil de Pelotas na estreia da Copa FGF; veja a tabela detalhada

Fabiano Daitx vai comandar o Gaúcho na Copa FGF. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

A Federação Gaúcha de Futebol divulgou na sexta-feira (22) a tabela detalhada da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann, que terá início no dia 17 de setembro. O vencedor desta edição terá vaga para disputar a Série D do Brasileirão e a Recopa Gaúcha, em 2026.

O Gaúcho, único representante da Região Norte na competição, estreará contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas. A primeira partida na Arena Be8 será no dia 24 de setembro, quando recebe o São Gabriel.

Além do Periquito, Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo, Inter B, Juventude, Pelotas, São Gabriel e São José disputarão o título da Copa FGF.

Fórmula da Copa FGF

Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais. Já os clubes que ficarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão dois jogos de quartas de final para definir as últimas duas vagas.

Tabela do Gaúcho na Copa FGF

1ª rodada (17/09)

19h - Brasil de Pelotas x Gaúcho

2ª rodada (24/09)

15h - Gaúcho x São Gabriel

3ª rodada (1/10)

19h - Aimoré x Gaúcho

4ª rodada (8/10)

15h - Gaúcho x Inter

5ª rodada (15/10)

19h - São José x Gaúcho

6ª rodada (22/10)

15h - Gaúcho x Pelotas

7ª rodada (29/10)

19h - Esportivo x Gaúcho

8ª rodada (5/11)

Folga

9ª rodada (12/11)