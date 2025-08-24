Esportes

Fora de casa
Notícia

Gaúcho vai enfrentar o Brasil de Pelotas na estreia da Copa FGF; veja a tabela detalhada

Estreia do Alviverde será no dia 17 de setembro, no Estádio Bento Freitas

Caroline Dolina

