Gaúcho confirma participação na Copa FGF 

Uma reunião realizada na sede da Federação Gaúcha de Futebol, na tarde desta sexta-feira (1º), definiu os clubes e a fórmula de disputa da Copa FGF, que neste ano homenageará o jornalista Ruy Carlos Ostermann. O Gaúcho será o único representante da Região Norte.
Além do Periquito, outras oito equipes confirmaram participação: Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo, Inter B, Juventude, Pelotas, São Gabriel e São José. A competição está prevista para iniciar em 17 de setembro e terminar no dia 14 de dezembro.
O vencedor desta edição terá vaga garantida na Série D do Brasileirão de 2026. Além disso, disputará a Recopa Gaúcha contra o Inter, atual campeão gaúcho.
Fórmula de disputa
Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais. Já os clubes que ficarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão dois jogos de quartas de final para definir as últimas duas vagas.