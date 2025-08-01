Gaúcho confirma participação na Copa FGF 

Gaúcho foi eliminado pelo São José nas semifinais do ano passado. Luiz Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

Uma reunião realizada na sede da Federação Gaúcha de Futebol, na tarde desta sexta-feira (1º), definiu os clubes e a fórmula de disputa da Copa FGF, que neste ano homenageará o jornalista Ruy Carlos Ostermann. O Gaúcho será o único representante da Região Norte.

Além do Periquito, outras oito equipes confirmaram participação: Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo, Inter B, Juventude, Pelotas, São Gabriel e São José. A competição está prevista para iniciar em 17 de setembro e terminar no dia 14 de dezembro.

O vencedor desta edição terá vaga garantida na Série D do Brasileirão de 2026. Além disso, disputará a Recopa Gaúcha contra o Inter, atual campeão gaúcho.

Fórmula de disputa