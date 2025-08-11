Gaúcho anuncia retorno do técnico Fabiano Daitx para a disputa da Copa FGF

Fabiano comandou o Gaúcho em 21 jogos na temporada passada. Ulisses Castro / Agência RBS

O Gaúcho tem um novo treinador para a disputa da Copa FGF — Ruy Carlos Ostermann. O Alviverde anunciou nesta segunda-feira (11), o retorno de Fabiano Daitx à casamata da equipe.

O técnico foi responsável por comandar o Periquito até as semifinais da Copa FGF na temporada passada, quando o clube foi eliminado para o São José. Em dezembro, Daitx recebeu uma proposta para assumir a equipe sub-20 do Grêmio e deixou o cargo. No Tricolor, ficou até ser demitido, em julho.

— Muito feliz por ter recebido o convite e espero poder contribuir com o projeto. O clube é liderado por pessoas sérias, que merecem os resultados almejados, pelos investimentos e pela estrutura que garantem a todos. A partir de agora vamos traçar o perfil da equipe, juntamente com a direção. Os objetivos são buscar essa vaga na Série D e também criar uma base de equipe para o acesso do ano que vem — disse o treinador em sua chegada ao Gaúcho.

A Copa FGF está prevista para iniciar no dia 17 de setembro. Além do Gaúcho, Aimoré, Brasil de Pelotas, Esportivo, Inter B, Juventude, Pelotas, São Gabriel e São José confirmaram participação na competição.

Fórmula da Copa FGF

Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam direto às semifinais. Já os clubes que ficarem entre a terceira e a sexta colocação disputarão dois jogos de quartas de final para definir as últimas duas vagas.

O vencedor desta edição terá vaga garantida na Série D do Brasileirão de 2026. Além disso, disputará a Recopa Gaúcha contra o Inter, atual campeão gaúcho.