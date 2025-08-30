Esportes

Gaúcho anuncia dois atacantes e chega a sete reforços para a Copa FGF

Lucas Serravalle e Willian Mococa integrarão o elenco do técnico Fabiano Daitx na competição estadual 

Caroline Dolina

Repórter

