Gaúcho anuncia dois atacantes e chega a sete reforços para a Copa FGF

O Gaúcho segue anunciando os reforços para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Neste sábado (30), a direção do Alviverde confirmou a chegada de dois atacantes.
Um deles é Lucas Serravalle, de 23 anos, que estava no Juventus, de Jaraguá, e terá a sua primeira experiência no futebol gaúcho. Em sua trajetória, acumula passagens por Marcílio Dias, Juazeirense, Itumbira e Nomme Kalju, da Estônia.
O outro reforço é o ponta-esquerda Willian Mococa, de 29 anos. O jogador estava no Juazeirense, mas já passou por Athletic, Boa Esporte, Pouso Alegre, Campinense, Joinville, e Caldense.
Antes de confirmar os dois nomes, o Periquito anunciou as contratações do goleiro Lucas Alves, do zagueiro Luiz Fernando, do volante Renan Metz, do lateral-direito Jean Gaúcho e do lateral-esquerdo Dimitry Rodrigues.
Estreia
A apresentação do elenco e o início das atividades está marcada para segunda-feira (1º), na Arena Be8. Já a estreia do Gaúcho na Copa FGF será dia 17 de setembro, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.