FGF adia jogo e Passo Fundo decidirá vaga à semifinal da Divisão de Acesso na terça-feira

Na ida, Tricolor perdeu por 2 a 1, no Estádio Antônio David Farina. Kévin Sganzerla / FML 360

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) adiou a rodada decisiva das quartas de final da Divisão de Acesso que seria realizada neste domingo (3). A decisão foi tomada duas horas antes dos jogos acontecerem, em virtude das condições climáticas no Estado.

Com isso, a partida entre Passo Fundo e Veranópolis será disputada somente na terça-feira (5), às 19h30min, no Estádio Vermelhão da Serra.

Depois de perder o jogo de ida das quartas de final por 2 a 1, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O Pentacolor joga por um empate.

Passo Fundo tinha solicitado alteração

Em virtude da chuva que estava prevista para este domingo, o Passo Fundo havia solicitado a alteração da partida na quarta-feira (31), antes da realização do primeiro jogo das quartas de final.

A resposta da FGF, no entanto, foi contrária. A entidade alegou que a solicitação do clube estava fora do prazo estipulado no regulamento da competição.

Já em nota divulgada no início da tarde, a federação ressaltou que o adiamento dos jogos foi para "manter o equilíbrio técnico da competição e resguardar a integridade física de atletas e demais profissionais envolvidos".