Esportes

Mudança
Notícia

FGF adia jogo e Passo Fundo decidirá vaga à semifinal da Divisão de Acesso na terça-feira

Forte chuva neste domingo (3) obrigou entidade a transferir partidas dando prioridade ao equilíbrio técnico e integridade dos atletas que disputam a competição

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS