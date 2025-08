"Falta de respeito", diz técnico do Passo Fundo sobre pênalti a favor do Veranópolis

O Veranópolis venceu o Passo Fundo por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Divisão de Acesso, nesta quinta-feira (31). O gol que sacramentou a vantagem do Pentacolor, no entanto, teve repercussão negativa pelo lado Tricolor.

O segundo gol do Veranópolis foi marcado em uma cobrança de pênalti, assinalada pelo árbitro Edimilson Fernando dos Santos da Luz, aos 48 minutos do segundo tempo. Para a comissão técnica do Passo Fundo, a falta não existiu.

Em entrevista a GZH Passo Fundo, o técnico Gabriel Dutra lamentou o que ele chamou de simulação de Wesley, camisa 11 do Veranópolis, no lance. Segundo ele, o jogador da equipe não acertou o atacante adversário, conforme mostra a imagem da transmissão.

— Do meu ângulo, na mesma hora achei que houve a simulação do jogador, mas o árbitro deu o pênalti com tanta convicção que eu até pensei que não tivesse visto direito, mesmo o Maicky (jogador que teria cometido a penalidade) falando que não foi. Depois do jogo olhei o vídeo, que mostrou que de fato não foi. Um lance capital e o árbitro prejudicou todo um trabalho — ressaltou o treinador, que prosseguiu:

— Eu sempre peço para meus jogadores que não façam esse tipo de simulação. Eu não reclamo quando tem uma falta ou lateral claro para o adversário. O sentimento é muito ruim, de indignação. É uma falta de respeito.

Agora o Passo Fundo precisa vencer o confronto de volta por dois gols de diferença para seguir sonhando com o acesso à Série A do Gauchão. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O VEC joga pelo empate.