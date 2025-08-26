Esportes

Fair play entre dois pilotos gaúchos marca final de campeonato de motocross; veja o vídeo

Gabriel Andrigo, de Marau, abandonou a corrida e ajudou Enzo Lázaro Pedó Lopes, de Lajeado, a seguir na disputa

GZH Passo Fundo

