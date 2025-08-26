Fair play entre dois pilotos gaúchos marca final de campeonato de motocross; veja o vídeo

Um momento de fair play entre dois pilotos gaúchos chamou a atenção durante a super final do Arena Cross, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, no último sábado (23). Na reta final da prova de motocross, Gabriel Andrigo e Enzo Lázaro Pedó Lopes acabaram caindo. Como Enzo era favorito, Gabriel abandonou a corrida e ajudou o amigo a seguir na disputa.

Gabriel Andrigo, 20 anos, é natural de Marau, município do norte gaúcho. Já Enzo Lázaro Pedó Lopes, 26 anos, é de Lajeado, no Vale do Taquari. Ambos são pilotos desde os três anos e, apesar de não fazerem parte da mesma equipe, se conhecem desde 2010.

Andrigo lembra que sua moto estava bem danificada e não poderia continuar até o fim da prova. Como Lopes disputava o título com o escocês Dean Wilson, decidiu ajudar o amigo.

— A pedaleira da minha moto quebrou e acabei caindo antes dele. Ele caiu em seguida e estava na disputa — conta.

O Brasil não disputava o título do motocross desde 2019. Na final, o piloto de Lajeado chegou dois pontos atrás do escocês e, com isso, quem terminasse na frente levaria o título.

Após a queda do piloto de Marau, Wilson conseguiu passar por cima da motocicleta do adversário. Lopes, por sua vez, acabou enroscando a parte dianteira e caiu com o conterrâneo (veja o vídeo abaixo).

— Foi uma atitude que todos os seres humanos deveriam ter, independente de uma situação de corrida, né? Ele também estava dolorido e decidiu me ajudar. Vou lembrar pra sempre, fico até sem palavras — disse Lopes.

Mas, apesar do gesto de companheirismo, o piloto de Lajeado não conseguiu se recuperar e superar o piloto escocês. Enzo Lázaro Pedó Lopes terminou a corrida em segundo lugar.