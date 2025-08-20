Esportes

Do céu ao inferno em sete rodadas: Ypiranga faz as contas para retornar ao G-8 da Série C 

Depois de 11 rodadas na zona de classificação, Canarinho caiu para a 10ª colocação e não depende apenas de si para avançar aos quadrangulares

Caroline Dolina

