Do céu ao inferno em sete rodadas: Ypiranga faz as contas para retornar ao G-8 da Série C 

Em sete rodadas, o Ypiranga foi do céu ao inferno na Série C do Brasileirão. Depois de engatar cinco vitórias seguidas, o time gaúcho chegou ao sétimo jogo sem vencer nesta segunda-feira (18), ao empatar em 2 a 2 com o Botafogo-PB, em Erechim. O último triunfo foi em 29 de junho, quando superou o ABC por 3 a 0.
O resultado foi péssimo para o Canarinho. Depois de 11 rodadas dentro da zona de classificação, o clube de Erechim caiu para a 10ª colocação e, agora, não depende apenas de si para avançar aos quadrangulares do acesso. Restando duas rodadas para o término da primeira fase, 11 times disputam as últimas três vagas que estão em aberto no G-8.
Ypiranga pode voltar ao G-8
O Ypiranga pode retornar ao G-8 nesta rodada e ir para o último confronto da primeira fase dependendo apenas de si. Para que isso aconteça, o time gaúcho precisa vencer o Ituano neste sábado (23) e torcer por um empate entre Guarani e Confiança, sétimo e oitavo colocados com 23 pontos, respectivamente.
Nesse cenário, as equipes ficariam com 24 pontos, enquanto o Canarinho chegaria aos 25, ultrapassando ambos na tabela de classificação. Por outro lado, caso haja um vencedor nesta partida, o Ypiranga precisa torcer, ainda, por um tropeço do Brusque, nono colocado com 22 pontos, para o Caxias.
Um empate ou derrota para o Ituano, no entanto, pode atrapalhar de vez o sonho da equipe avançar aos quadrangulares da Série C, visto que dependeria de diversos resultados paralelos na última rodada. No encerramento da primeira fase, o Ypiranga recebe no Figueirense, no Estádio Colosso da Lagoa.
Classificação da Série C
- Caxias — 37 pontos (classificado)
- Náutico — 32 (classificado)
- Ponte Preta — 30 (classificado)
- Londrina — 29 (classificado)
- São Bernardo — 29 (classificado)
- Floresta — 24
- Confiança — 23
- Guarani — 23
- Brusque — 22
- Ypiranga — 22
- CSA — 22
- Ituano — 21
- Maringá — 21
- Botafogo-PB — 20
- Figueirense — 20
- Anápolis — 19
- Itabaiana — 18
- ABC — 17
- Retrô — 13
- Tombense — 13 (rebaixado)
Últimas rodadas
Jogos 18ª rodada
- Ituano x Ypiranga
- Caxias x Brusque
- São Bernardo x Náutico
- Figueirense x Floresta
- Londrina x Anápolis
- Itabaiana x Maringá
- Retrô x ABC
- Botafogo-PB x Tombense
- Guarani x Confiança
- CSA x Ponte Preta
Jogos 19ª rodada
- Ypiranga x Figueirense
- Ponte Preta x Londrina
- Anápolis x Botafogo-PB
- Tombense x Guarani
- Floresta x São Bernardo
- Maringá x Caxias
- Confiança x Retrô
- Náutico x Ituano
- ABC x Itabaiana
- Brusque x CSA