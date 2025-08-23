"Contra nós um toque de mão natural virou pênalti", lamenta técnico após derrota para o Ituano na Série C

Ypiranga foi derrotado por 2 a 1, no Estádio Doutor Novelli Júnior. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

CORREÇÃO: o Ypiranga ainda tem chance de classificação à próxima fase. A informação incorreta permaneceu publicada desde às 20h33min de sábado. O texto já foi corrigido.

O Ypiranga praticamente adiou para 2026 o sonho de conquistar o acesso na Série C do Brasileirão. Depois de alcançar cinco vitória seguidas, o Canarinho caiu de ritmo e chegou ao oitavo jogo sem vencer neste sábado (23), ao ser superado por 2 a 1 pelo Ituano, na penúltima rodada da primeira fase.

Com os resultados de domingo, o time gaúcho, com 22 pontos, caiu para a 13ª colocação, mas pode perder mais uma posição nesta segunda (25).

Apesar de improvável, há chance de acabar no G-8. Para isso, precisará vencer o Figueirense, em casa, e torcer por tropeços de, no mínimo, seis rivais: Brusque, Ituano, Floresta, Botafogo-PB, Confiança e Guarani.

Há risco de queda, porém. Um empate já livra o Canarinho. Mas, se perder, cairá em caso de vitórias de três (Maringá, Anápolis e Itabiana) ou quatro times que estão atrás (CSA joga nesta segunda e pode ultrapassar o Ypiranga).

A derrota foi marcada por reclamações à arbitragem. Jogadores e comissão técnica do Ypiranga não concordaram com a marcação dos dois pênaltis ao Ituano, que influenciaram diretamente no resultado final.

— Fizemos um primeiro tempo bom dentro do que tínhamos planejado. Conseguimos criar oportunidades de gol e saímos na frente do placar, mas depois a expulsão do Rian mudou tudo, porque jogar com um a menos gerou muita dificuldade. Infelizmente no primeiro lance do segundo tempo acabamos tendo aquele lance de bola na mão, que precisamos entender qual foi o critério da arbitragem, porque contra o Guarani um toque de mão à nosso favor foi natural, mas contra nós um toque de mão natural virou pênalti. Nisso, o Ituano conseguiu empatar o jogo e ficou complicado para nossa equipe, que já estava com um a menos, tentando se defender e explorar os contra-ataque. Depois, acabamos novamente em um lance de desatenção falhando e sofrendo o segundo pênalti. Os atletas se entregaram, brigaram e tentaram o empate a todo momento, mas saímos derrotados — avaliou técnico Raul Cabral após a partida.

Situação na tabela

O Ypiranga permanece com 22 pontos, na 11ª colocação, mas pode perder quatro posições e ir à última rodada correndo risco de rebaixamento. Para que isso não aconteça, precisa torcer para que o Itabaiana, primeiro time dentro do Z-4 com 18 pontos, não vença o Maringá neste domingo (24).