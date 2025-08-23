Esportes

Reclamação
Notícia

"Contra nós um toque de mão natural virou pênalti", lamenta técnico após derrota para o Ituano na Série C

Raul Cabral não dispensou comentários à arbitragem após a partida contra o Ituano, neste sábado

Caroline Dolina

