Cobrança no vestiário garantiu Ypiranga na Série C em 2026: "Jogadores estavam ansiosos e discutindo entre eles"

Jogadores, comissão técnica e direção comemoraram a permanência na C após a partida. Ypiranga, Divulgação

Em uma das melhores partidas do ano, o Ypiranga venceu o Figueirense por 1 a 0, neste sábado (30). Com a vitória, o Canarinho evitou o rebaixamento e segue na Série C do Brasileirão em 2026.

O clube, no entanto, foi eliminado precocemente do torneio deste ano, porque a vaga nos quadrangulares dependia de tropeço dos rivais que estavam na briga pelo G-8.

Dos quatro resultados paralelos que o Ypiranga precisava, somente dois aconteceram. Com isso, o time ficou na décima colocação, com 25 pontos, e se despediu na primeira fase, adiando para 2026 o sonho de conquistar o acesso à Série B.

O técnico Raul Cabral, no entanto, valorizou o desempenho da equipe após a partida.

— No início do jogo, estávamos com um ponto de dificuldade em relação ao encaixe de marcação, que estava gerando algumas dúvidas, porque fizemos um estudo em cima do Figueirense e a ideia era não gerar um desgaste tão grande. A intenção era preencher mais a área com o Ricardo Bueno próximo ao Cristiano, que já fizeram isso nos últimos jogos e eu gostei bastante. Ao decorrer do jogo conseguimos ajustar e no final do primeiro tempo conseguimos ter volume e criar mais — destacou Cabral, que falou sobre a cobrança no intervalo:

— No intervalo, comentei com os jogadores que eles estavam muito ansiosos e discutindo entre eles no campo. Eu falei que teríamos que focar no que precisávamos fazer, que era se aproximar pra jogar e ter personalidade para jogar. Eles voltaram com uma postura diferente e demostraram uma força de jogar sob pressão muito grande, já que no intervalo os resultados estavam muito ruins para nós pensando em rebaixamento. A resposta foi muito boa e de todos os jogos que eu assisti do Ypiranga na Série C, esse foi o melhor — destacou Raul Cabral.