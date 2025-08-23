Esportes

Quadras de areia
Notícia

Circuito Atlântida Beach reúne mais de 250 atletas em Passo Fundo

Evento faz parte a 10ª etapa do Circuito Noroeste de Beach Tennis. Competição segue até o domingo, com 15 modalidades. 

Eduarda Costa

Repórter

