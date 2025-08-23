Circuito Atlântida Beach reúne mais de 250 atletas em Passo Fundo

Jogos acontecem em oito quadras do Rio Esportes de Areia Eduarda Costa / Agencia RBS

Mais de 250 atletas participam do Circuito Atlântida Beach que acontece neste fim de semana em Passo Fundo, no norte do Estado. As competições seguem até o domingo (24), dentro da 10ª etapa do Circuito Noroeste de Beach Tennis (confirma a programação abaixo).

Os jogos acontecem simultaneamente nas oito quadras do Rio Esportes de Areia. Os atletas competem em 15 categorias, entre feminino, masculino e misto.

Entre as competidoras, a empresária Milena Mello, 27 anos, vai disputar os troféus em duas categorias: na feminino C e na open. Para ela, o esporte é um passatempo, mantido há dois anos, além de um momento de lazer com os amigos:

— É a hora de eu me desligar da rotina e me divertir. Já participei de seis competições, e a gente sempre fica nervosa. Mas sabemos que jogo de raquete tem dias que a gente ganha e outros que perde, então o importante é se divertir em quadra.

Este é o segundo grande evento de esportes com a marca da Atlântida Norte Gaúcho neste ano, depois do Atlântida Trail, em maio, que reuniu corrida, caminhada e cicloturismo.

Circuito Atlântida Beach

O circuito acontece até domingo (24) no Rio Esportes de Areia (Rua Pinheiro Machado, 133, Vila Santa Maria). A entrada é gratuita. Haverá venda de bebidas e comidas no local.

Sábado (23) : das 8h às 23h

: das 8h às 23h Domingo (24): das 8h às 14h.