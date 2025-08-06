Assista aos gols e ao lance polêmico de pênalti que eliminaram o Passo Fundo na Divisão de Acesso

Tricolor foi eliminado nos pênaltis, nesta terça-feira (5). Marlon Oliveira fotógrafo / @marlofoto

O Passo Fundo adiou por mais uma temporada o sonho de retornar à elite do futebol gaúcho. Nesta terça-feira (5), no jogo de volta das quartas de final da Divisão de Acesso contra o Veranópolis, o Tricolor devolveu o placar da ida, mas foi derrotado por 5 a 3 nos pênaltis e se despediu da competição.

Apesar de ter vencido o tempo regulamentar por 2 a 1, o Passo Fundo reclamou de um possível pênalti não marcado, que poderia ter deixado o clube em vantagem na partida, evitando a decisão nas penalidades.

O lance em questão ocorreu ao oito minutos do segundo tempo, quando Medina teve a camisa puxada pelo zagueiro Nicolas Ferri e foi derrubado dentro da área. O árbitro Roger Goulart, no entanto, mandou a partida seguir.

— Infelizmente o Passo Fundo foi roubado. Os jogadores deram o sangue, mas chega um juiz desqualificado e acaba com o trabalho. Erramos nos pênaltis, mas já venho falando que a Federação Gaúcha de Futebol está nem aí para o campeonato, porque eles mandam uns caras muito desqualificados para apitar os jogos. Qualquer criança viu que o Passo Fundo foi roubado. Agora não tem mais nada para se fazer, porque o trabalho de mais de seis meses foi por água abaixo — disse o presidente Selvino Ferrão após a eliminação.