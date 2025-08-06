Esportes

Notícia

Assista aos gols e ao lance polêmico de pênalti que eliminaram o Passo Fundo na Divisão de Acesso

Tricolor reclamou de uma possível penalidade não marcada aos oito minutos do segundo tempo

Caroline Dolina

