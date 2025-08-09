Artilheiro da Divisão de Acesso é anunciado como reforço de clube da Série C

Após a eliminação na Divisão de Acesso, o artilheiro do Passo Fundo na temporada já tem um novo clube. O centroavante Vinícius Spaniol foi anunciado nesta sexta-feira (8) como reforço do Anápolis para a disputa da Série C do Brasileirão.
Com a camisa do Tricolor, o camisa 9 marcou dez gols em 15 jogos, chegando à artilharia da Divisão de Acesso. Batista, do Novo Hamburgo, com sete gols, pode roubar o posto de Spaniol, visto que o Anilado segue vivo na disputa pelo acesso à elite do futebol gaúcho.
A estreia do jogador deverá ser neste domingo (10), quando o Anápolis enfrenta o Brusque, às 16h30min, pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão.