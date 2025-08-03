Após 12 anos, Passo Fundo volta a decidir classificação contra o Veranópolis no Vermelhão da Serra

Após 12 anos, o Passo Fundo volta a decidir uma classificação contra o Veranópolis no Estádio Vermelhão da Serra. O Tricolor, no entanto, espera que o desfecho seja diferente neste domingo (3).
Em abril de 2013, Passo Fundo e Veranópolis se enfrentaram pelas quartas de final do Gauchão com o mesmo ar de dramaticidade que terá nesta tarde.
Decisão nos pênaltis
A decisão foi em jogo único, mas nem mesmo as mais de nove mil pessoas que estavam presentes no Estádio Vermelhão da Serra conseguiram empurrar o Tricolor às semifinais do estadual. Após empate em 0 x 0, o Passo Fundo foi derrotado por 4 x 2 nos pênaltis e acabou eliminado da Taça Farroupilha.
Agora, mais de uma década depois, o objetivo do clube é conquistar a classificação sobre o rival serrano para seguir sonhando com o retorno à Série A do Gauchão.
Só a vitória interessa
Depois de perder o jogo de ida das quartas de final da Divisão de Acesso por 2 a 1, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. O Pentacolor joga por um empate.
A partida será disputada às 15h e terá transmissão ao vivo da Passo Fundo TV.