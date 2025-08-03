Esportes

Neste domingo
Após 12 anos, Passo Fundo volta a decidir classificação contra o Veranópolis no Vermelhão da Serra

Equipe se enfrentam às 15h, valendo a classificação para as semifinais da Divisão de Acesso

Caroline Dolina

