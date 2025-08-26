A situação dos adversários do Ypiranga na luta contra o rebaixamento e por uma vaga no G-8 da Série C

Raul Cabral comanda os trabalhos do elenco verde e amarelo. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

A última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão será determinante para o futuro do Ypiranga. O Canarinho chega ameaçado de rebaixamento, mas também pode sonhar com a classificação para os quadrangulares caso vença o Figueirense no sábado (30), em casa, e conte com uma combinação de resultados.

O cálculo para o time gaúcho se manter na Série C de 2026 é simples: basta empatar com os catarinenses, uma vez que está na 13ª colocação, com 22 pontos.

Uma derrota, no entanto, pode ser fatal, visto que terá de secar Itabaiana (17º, com 19 pontos), Anápolis (16º, com 20), Maringá (15º, com 22) e CSA (14º, com 22). A combinação de quatro resultados (vitórias dos dois primeiros e empates, ao menos, dos outros) rebaixaria o Ypiranga à Série D.

Situação dos rivais contra o rebaixamento

Itabaiana: a equipe sergipana vai enfrentar o ABC em um confronto direto contra o rebaixamento. Quem perder, estará na Série D de 2026. Um empate rebaixa o ABC, enquanto o Itabaiana precisaria torcer por uma derrota do Anápolis para se salvar.

Anápolis: o time goiano enfrenta o Botafogo-PB, que está lutando por uma vaga no G-8. Uma vitória simples salva a equipe.

Maringá: o clube paranaense duela com o líder Caxias, que já confirmou a primeira colocação da competição aos quadrangulares. Um empate evita a queda.

CSA: os alagoanos visitam o Brusque, que está na disputa por uma das três vagas que restam para os quadrangulares do acesso. Um empate garante a equipe na Série C de 2026.

Classificação entre os oito

Por mais que seja improvável, o Canarinho tem chances de assegurar uma vaga entre os oito primeiros times que avançam à próxima fase. Para isso, precisa vencer o Figueirense e torcer por quatro combinações de resultados de cinco possíveis: derrota do Brusque, derrota ou empate de Ituano, Floresta, Botafogo-PB e Confiança.

Situação dos adversários por uma vaga no G-8

Brusque (sétimo, com 25 pontos): recebe o CSA, que está na luta contra o rebaixamento. Depende apenas de si em caso de vitória. Empate ou derrota depende de resultados paralelos.

Ituano (oitavo, com 24 pontos): enfrenta o já classificado Náutico, que pode assumir a vice-liderança em caso de tropeço da Ponte Preta. Depende apenas de si em caso de vitória. Empate ou derrota depende de resultados paralelos.

Floresta (nono, com 24 pontos): joga contra o já classificado São Bernardo, que pode assumir a quarta colocação em caso de tropeço do Londrina. Não depende apenas de si e precisa, necessariamente, vencer e torcer por um tropeço de uma das equipes que estão no G-8.

Botafogo-PB (décimo, com 23 pontos): visita o Anápolis, que está lutando contra o rebaixamento. Não depende apenas de si e precisa, necessariamente, vencer seu confronto e torcer por um tropeço de duas equipes que estão à sua frente.

Confiança (11º, com 23 pontos): recebe o já rebaixado Retrô. Para avançar, a equipe sergipana precisa vencer e torcer por tropeços de três equipes que estão à frente na tabela.

Todos os confrontos acontecerão no sábado, às 17h. O Ypiranga recebe o Figueirense no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os catarinenses estão livre da queda e sonham com a próxima fase.

