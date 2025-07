Ypiranga perde fora de casa para o Floresta na Série C

Placar deu fim a sequencia de cinco jogos sem perder Matheus Weschenfelder / YFC / Divulgação

O Ypiranga perdeu por 2 a 1 para o Floresta em Fortaleza (CE), no estádio Domingão. A partida foi na noite de sábado (13), pela 12ª rodada da série C do Campeonato Brasileiro.

O placar foi construído ainda no primeiro tempo. Quem abriu o placar foi o Floresta, com gol de Julio Vaz aos dois minutos de jogo. Rian empatou para o canarinho aos 34, mas Jeam fez o segundo do time da casa aos 43 minutos.

O resultado encerra a sequência positiva do Ypiranga, que estava há cinco jogos sem perder ou sofrer gols na Série C. Apesar do resultado, o time se manteve em terceiro lugar na tabela, com 20 pontos acumulados.