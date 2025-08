Ypiranga fica no empate com o Retrô e cai uma posição na Série C do Brasileirão

Jean Pyerre começou a partida em Pernambuco. Matheus Weschenfelder / Ypiranga/Divulgação

O Ypiranga empatou em 0 a 0 com Retrô, pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão, neste sábado (26), na Arena Pernambuco. Com o resultado, o time de Erechim interrompeu a sequência de duas derrotas e caiu uma posição. Agora, ocupa a sexta colocação, com 21 pontos. A rodada se completa na segunda-feira (28) e o clube gaúcho pode perder mais uma posição.

O próximo jogo do Canarinho terá cara de Gauchão. No próximo domingo (3), recebe o Caxias, atual líder, às 19h, no Colosso da Lagoa.

O jogo começou em marcha lenta, com os times se estudando muito e correndo pouco. Jogando em casa, o time nordestino tinha maior posse de bola, mas sem criar boas chances. A primeira veio apenas aos 28 minutos: um bom cabeceio fez o goleiro do Ypiranga fazer boa defesa.

Aos 40 a melhor chegada do Canarinho. O goleiro fez milagre ao se esticar e salvar lindo cabeceio do zagueiro Igor Morais. No escanteio, chute raspando a trave em chute de Charles.

No segundo tempo, o ritmo caiu ainda mais, com raras oportunidades para a abertura do placar para qualquer lado. A principal chance de obter a vitória veio nos pés da principal novidade do Ypiranga. O estreante Ricardo Bueno, atacante de 37 anos, arriscou chute de longe e Fabián Volpi fez defesa em dois tempos.

— Tivemos as melhores chances e merecíamos a vitória. Eles vinham motivados. Fato é que temos de reencontrar a vitória dentro de casa — afirmou o treinador Matheus Costa.

Faltam cinco rodadas para o término da fase de classificação. Na sequência, depois do Caxias, o Ypiranga terá os seguintes duelos: Guarani (F), Botafogo-PB (C), Ituano (F) e Figueirense (C).

Os primeiros oito passam à próxima etapa, quando se formarão dois grupos de quatro clubes. Os jogos são dentro do grupo em dois turnos. Ao fim, os dois primeiros de cada chave garantem acesso à Série B em 2026.