Ypiranga fica no empate com o Maringá e segue na terceira colocação na Série C

Ypiranga está quatro pontos atrás do líder Caxias.

Na gelada noite deste domingo (6), no Estádio Colosso da Lagoa em Erechim, Ypiranga e Maringá empataram sem gols , pela 11ª rodada da Série C.

O confronto começou com pouca criatividade dos dois lados . Foi uma chuva de lançamentos longos diante da dificuldade de passar pela defesa adversária. Roger foi quem teve mais chances de aproximação na área , mas pecou nas finalizações. Pelo Maringá, quem se destacou foi Negueba, que fez o goleiro Arthur trabalhar na metade do primeiro tempo.

Foi uma partida truncada, especialmente no final. Ao total, o juíz Ivan da Silva Guimarães Júnior distribuiu oito cartões amarelos: Maranhão, Max Miller, Ronald Carvalho, Vinicius Amaral e Buga do Maringá, e Jean Pyerre, William e Igor Morais do Ypiranga.