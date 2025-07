Ypiranga é derrotado pelo São Bernardo e perde posições na Série C do Brasileirão

Em noite pouco inspirada, o Ypiranga voltou a perder na Série C do Brasileirão . Neste domingo (20), em confronto direto pelas primeiras colocações da tabela, o Canarinho levou a pior e foi superado pelo São Bernardo por 2 a 0 .

O Ypiranga volta a campo no sábado (26), quando enfrenta o Retrô , à 19h30min, na Arena Pernambuco. No domingo (27), às 19h, o São Bernardo recebe o Confiança, no Estádio 1º de Maio.

O jogo

Nas primeiras movimentações, o Ypiranga apresentou dificuldades na marcação e, com isso, o São Bernardo começou ocupar mais espaços no campo ofensivo. Mas não demorou muito e os donos da casa equilibraram as ações do jogo, criando oportunidades principalmente em bolas paradas.