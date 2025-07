Ypiranga conhece datas e horários das últimas rodadas da primeira fase da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas e horários dos últimos quatro jogos da primeira fase da Série C do Brasileirão. As respectivas partidas são válidas pelas 16ª, 17ª, 18ª e 19ª rodadas.

Nesse período, o Ypiranga atuará duas vezes no Estádio Colosso da Lagoa e duas longe de casa. Na 16ª rodada, o Canarinho viaja para enfrentar o Guarani , em Campinas. A partida será no sábado, 9 de agosto, às 19h30min.

No dia 25, o Canarinho retorna para São Paulo para encarar o Ituano , às 19h30min. Por fim, recebe o Figueirense , no dia 30, às 17h, na última rodada da primeira fase.

As partidas terão transmissão por imagem no canal SportyNet +. Atualmente, a Série C está na 14ª rodada e o Ypiranga ocupa a quinta colocação, com 20 pontos — sete atrás do líder, Caxias.