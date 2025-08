Ypiranga anuncia o treinador para a reta final da Série C

Raul comandou o Tombense em 54 jogos. Victor Souza / Tombense, Divulgação

O Ypiranga já tem novo comandante para a reta final da Série C do Brasileirão. No início da noite desta segunda-feira (28), o clube anunciou a contratação do técnico Raul Cabral.

O último trabalho do profissional foi no Tombense, de Minas Gerais. Foi demitido diante da má campanha: o time mineiro é o lanterna da Terceira Divisão.

O treinador, de 43 anos, chega com a missão de encaminhar a classificação do Canarinho aos quadrangulares da competição nacional. Ele ocupará o lugar de Matheus Costa, que pediu demissão no domingo para trabalhar no Guarani de Campinas. A decisão foi tomada após o empate com o Retrô, sábado à noite.

Restando cinco rodadas para o término da primeira fase, o time gaúcho ocupa a sétima colocação, com 21 pontos (foi ultrapassado pelo Brusque nesta segunda-feira).

Raul iniciou a carreira de treinador no Avaí e passou por clubes como Mirassol, Concórdia, Juventus-SC, Luverdense, Hercílio Luz e Tombense, onde estava até o dia 13 de julho, quando foi demitido.

Em um ano e sete meses à frente da equipe mineira, Cabral conquistou dois títulos do Campeonato Mineiro do Interior, em 2024 e 2025. Nas duas temporadas, participou de 54 jogos, sendo 19 derrotas, 18 empates e 17 vitórias.

Junto com o treinador, também chega o seu auxiliar técnico André Walter.

Primeiro desafio