Veranópolis x Passo Fundo: onde assistir e horário da partida pela Divisão de Acesso

O Tricolor assegurou a terceira colocação da primeira fase, com 27 pontos. O Pentacolor, por outro lado, ficou em sexto, com 23.

O confronto de volta acontece no domingo (3), às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra. O clube que tiver o melhor desempenho nos dois jogos avança para a semifinal, uma vez que não há gol qualificado. Se os duelos terminarem empatados em pontos e saldo de gols, a classificação será decidida nos pênaltis.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão ao vivo e com imagens do canal do Veranópolis, no Youtube.