União-FW suporta pressão e empata com o Aimoré na Divisão de Acesso

Índio Capilé teve as melhores oportunidades do jogo. Jardel Piaia / União Frederiquense, Divulgação

Sem chances de classificação à próxima fase e cumprindo tabela, o União Frederiquense somou mais um ponto na Divisão de Acesso. Neste domingo (20), o Tricolor suportou a pressão do líder e empatou em 0 a 0 com o Aimoré, no Estádio Cristo Rei.

O Índio Capilé criou as melhores oportunidades da partida, mas não conseguiu convertê-las em gols. O Leão da Colina, por outro lado, contou com a boa atuação do goleiro Roballo, que fez boas defesas e deixou o placar zerado.

Com o resultado, o Aimoré segue no topo da tabela, com 28 pontos — quatro à frente do Gramadense, vice-líder. O União-FW está na 11ª colocação, com dez pontos.

Na quarta-feira (23), a equipe de São Leopoldo fará seu último jogo na primeira fase, visto que folga na 15ª rodada. Às 20h, recebe o Lajeadense, no Estádio Cristo Rei.

No mesmo dia, às 19h30min, o União Frederiquense enfrenta o Inter-SM, no Estádio Presidente Vargas.