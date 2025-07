União-FW perde para o Gramadense e segue na parte de baixo da tabela da Divisão de Acesso

Equipes se enfrentaram na Vila Olímpica. Gramadense, Divulgação

Na estreia do técnico Daniel Franco, o União Frederiquense perdeu mais uma partida na Divisão de Acesso. Nesta terça-feira (1º), o Tricolor sofreu um gol logo aos seis minutos da primeira etapa e foi superado pelo Gramadense por 1 a 0, na Vila Olímpica.

Com o resultado, o União-FW permanece na 12ª colocação, com sete pontos — cinco atrás do Brasil de Farroupilha, que fecha o G-8 com um jogo a menos. O time serrano, por outro lado, assumiu a vice-liderança, com 18.

O Leão da Colina volta a campo no domingo (6), quando enfrenta o Novo Hamburgo, às 15h30min, na Arena União. No sábado (5), às 15h, o Gramadense visita o Real, no Módulo Esportivo Tramandaí.

O jogo

Em um primeiro tempo movimentado, ambas equipes pressionaram e criaram boas jogadas ofensivas. O Gramadense, no entanto, foi efetivo logo no início do jogo. Aos seis minutos, Cairu avançou pela ponta direita e cruzou para Gustavo Sapeka, na pequena área, finalizar para o fundo da rede e abrir o placar: 1 a 0.

O União-FW levou mais perigo aos donos da casa depois dos 30, principalmente em jogadas individuais do atacante Everton Heleno. O camisa 10 teve a melhor chance aos 38, quando recebeu um cruzamento na medida certa, mas cabeceou para fora.

Depois do intervalo, o confronto ficou mais equilibrado. Foi somente na metade final que o time serrano começou a pressionar mais. Aos 27 minutos, após troca de passes, Wesley Pacheco arriscou um chute e obrigou o goleiro Rafael Roballo a fazer uma grande defesa para evitar o segundo gol dos donos da casa.