União-FW cede empate para o Real e não tem mais chances de classificação na Divisão de Acesso

O União Frederiquense não tem mais chances de conquistar a classificação para a próxima fase da Divisão de Acesso . Nesta quarta-feira (16), depois de sair na frente, o Tricolor cedeu o empate, ficou no 1 a 1 com o Real e deu adeus ao sonhar de avançar aos playoffs.

O Leão da Colina abriu o placar aos 32 minutos do segundo tempo, quando Dionas Bruno finalizou e o zagueiro Uebert desviou e marcou contra . Os donos da casa, no entanto, não tiveram tempo para comemorar. Dois minutos depois, Deividy arriscou uma pancada de fora da área, deixou tudo igual e definiu o placar final na Arena União Frederiquense.

Com o resultado, o União-FW permanece em 12º , com nove pontos e vai cumprir tabela nas últimas três partidas da primeira fase. O Real, por outro lado, segue na lanterna da competição, agora com dois pontos conquistados, e luta contra o rebaixamento à Terceirona.

O Real volta a campo no sábado (19), às 15h, quando recebe o Passo Fundo, no Módulo Esportivo Tramandaí. No domingo (20), às 15h, o União-FW enfrenta o Aimoré, no Estádio Índio Capilé.