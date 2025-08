Dois nomes cotados para assumir o comando técnico do Ypiranga

Raul Cabral comandou o Tombense em 54 jogos. Victor Souza / Tombense, Divulgação

Após a confirmação da saída de Matheus Costa do comando técnico do Ypiranga, na noite deste domingo (27), a direção do clube trabalha para anunciar o substituto para o restante da temporada. Dois nomes estão sendo sondados: Higo Magalhães e Raul Cabral.

Higo Magalhães, de 43 anos, foi desligado do CSA neste final de semana, após a derrota para o Londrina, pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão. O treinador esteve à frente da equipe sergipana por 1 ano e dois meses, tendo comandado o clube em 55 partidas, com 27 vitórias, 15 empates e 13 derrotas.

Em conversa com a reportagem de GZH, o técnico admitiu ter recebido contato da direção do Canarinho, que segue conversando com o seu representante. O maior empecilho, no entanto, está sendo o valor salarial.

Raul Cabral

Outro candidato para assumir o cargo é Raul Cabral. O comandante, de 43 anos, estava na Tombense, quando foi desligado no dia 13 de julho. Pela equipe mineira foram 54 jogos, sendo 19 derrotas, 18 empates e 17 vitórias.

O objetivo da direção é anunciar o novo nome para a casamata verde e amarela até esta terça-feira (29), quando o elenco se reapresenta para iniciar a preparação para o confronto diante do Caxias.

O clássico gaúcho será no domingo (3), às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa.