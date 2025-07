"Temos que aprender muito", diz técnico do Ypiranga após derrota para o Floresta

Canarinho jogou no Estádio Domingão, em Fortaleza. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Uma derrota para aprender. Foi assim que o técnico Matheus Costa avaliou o revés do Ypiranga para o Floresta, no sábado (12), pela 12ª rodada da Série C do Brasileirão.

Os dois gols da equipe cearense foram marcados em cobranças de escanteio, ainda na etapa inicial. O primeiro, aliás, foi anotado com apenas um minuto de bola rolando. Segundo o treinador, o elenco precisa entrar mais concentrados nas próximas partidas.

— Pecamos em duas bolas paradas. No primeiro escanteio do jogo, infelizmente acabamos sofrendo o gol. Conseguimos empatar, mas na sequência, em mais um escanteio, sofremos o segundo. Tentamos criar alternativas para buscar o empate, inclusive com finalizações que poderiam ter sido efetivas. Temos que aprender muito com a derrota, porque não podemos entrar com a forma com que entramos, sofrendo gol com um minuto e meio de jogo, na primeira bola parada — avaliou o comandante, que completou:

— Temos que corrigir esses pequenos detalhes, sabendo que estamos disputando uma competição extremamente competitiva e difícil. Agora é recuperarmos todos os jogadores e fazermos uma excelente preparação para reencontrar o caminha das vitória, vencendo no Colosso, onde somos muito fortes e seguir nas primeiras posições da tabela de classificação.

Apesar da derrota, a equipe gaúcha contou com o tropeço de outros adversários e permaneceu na terceira colocação da competição, com 20 pontos — sete atrás do líder Caxias e três da vice Ponte Preta.