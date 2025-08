Técnico troca o Ypiranga por outro clube da Série C

Último jogo de Matheus foi sábado: 0 a 0 com o Retrô. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Faltando cinco rodadas para a conclusão da primeira fase da Série C, o Ypiranga perdeu seu treinador. Matheus Costa vai trabalhar no Guarani de Campinas, que disputa a mesma divisão no Brasileirão.

Os paulistas estão na 12ª posição com 16 pontos, cinco a menos do que o time de Erechim, que está em sexto, com 21. O Canarinho espera anunciar um substituto até terça-feira (29). No domingo, o time enfrenta o líder, Caxias, em Erechim, às 19h.

Na rodada seguinte, dia 8 de agosto, uma coincidência: o Ypiranga vai a Campinas enfrentar o Guarani.

Pelas redes sociais, o técnico se despediu: "Encerramos um ciclo em Erechim e no Ypiranga com o coração cheio de gratidão. Quero, antes de tudo, agradecer profundamente a cada atleta que esteve ao nosso lado neste período. Foi um privilégio dividir o dia a dia com um grupo tão comprometido, profissional e disposto a superar desafios."

Matheus aceitou o convite em função de alguns fatores. Além de um salário maior (ganhará R$ 45 mil, contra R$ 35 mil no Colosso) e com contrato até o final do Paulistão de 2026, pesou o fato de voltar a trabalhar com o gerente Farnei Coelho, que o levou para o Ypiranga em outubro passado.

Confira a manifestação do clube:

Nota Oficial – Saída do Técnico Matheus Costa

O Ypiranga Futebol Clube informa que o técnico Matheus Costa solicitou desligamento do comando da equipe principal. Junto com ele, o auxiliar técnico Leandro Nieheus também se despede do clube. O destino do treinador é outra equipe da Série C.

Sob o comando da comissão, o Ypiranga conquistou a Taça Farroupilha 2025, marcando um importante capítulo na história recente do clube.

A direção do Ypiranga agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras, com respeito e gratidão pelo trabalho realizado com profissionalismo e dedicação.