Técnico do Gaúcho diz que equipe precisa ser "mais combativa" em jogo contra o Lajeadense

Sem vencer há seis jogos, o time Alviverde segue buscando uma reação para continuar sonhando com a classificação à próxima fase. Neste momento, o Gaúcho ocupa a 14ª colocação da competição, com apenas cinco pontos conquistados em dez jogos. A distância para Novo Hamburgo, clube que fecha a zona de classificação, é de nove pontos.

Desde que Juca Antonello assumiu o comando do clube, há duas rodadas, alguns ajustes foram feitos. O mais perceptível é número de criações de jogadas e finalizações, que aumentou significativamente. No entanto, os números defensivos seguem preocupantes : em dois jogos, o Gaúcho sofreu cinco gols.

— Estamos tentando buscar o equilíbrio e reforçando os pontos positivos em relação a criação e definição das jogadas. Ao mesmo tempo, estamos identificando e tentando corrigir os nossos erros defensivos coletivos. Precisamos ser mais combativos, e disputar com mais força e imposição as jogadas para que possamos buscar as vitórias — enfatizou Juca Antonello.